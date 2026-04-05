Tên lửa đẩy tái sử dụng của Trung Quốc thất bại ở lần thử nghiệm đầu tiên

Tên lửa đẩy Thiên Long 3 gặp “sự cố bất thường” sau khi rời bệ phóng trong lần phóng thử đầu tiên (Ảnh: SpaceIntel).

Thiên Long 3, tên lửa do công ty Space Pioneer (Bắc Kinh) phát triển, rời bệ phóng tại Trung tâm phóng vệ tinh Tửu Tuyền trong sa mạc Gobi vào trưa 3/4 (giờ địa phương).

Video do nhân chứng ghi lại cho thấy tên lửa mất ổn định ở giai đoạn đầu hành trình và dường như phát nổ giữa không trung.

Sau sự cố, Space Pioneer gửi lời xin lỗi tới các đối tác và nhà đầu tư, cho biết đang khẩn trương điều tra nguyên nhân để chuẩn bị cho lần phóng tiếp theo. Trước đó, công ty đã huy động khoảng 350 triệu USD vào cuối năm 2025 nhằm thúc đẩy chương trình Thiên Long 3 và phát triển động cơ thế hệ mới.

Tên lửa Thiên Long 3 gặp sự cố ở lần phóng thử nghiệm đầu tiên (Video: X).

Thiên Long 3 là tên lửa đẩy 2 tầng, cao 72m, đường kính 3,8m, được thiết kế để đưa 17–22 tấn hàng hóa lên quỹ đạo Trái Đất thấp hoặc triển khai tối đa 36 vệ tinh trong một lần phóng. Mẫu tên lửa này có tầng đẩy đầu tiên tái sử dụng, tích hợp chân hạ cánh và cánh điều hướng, với mục tiêu tái sử dụng tới 10 lần.

Các thông số thiết kế khiến nó thường được xem là đối trọng trực tiếp với Falcon 9 của SpaceX.

Dự án đóng vai trò then chốt trong chòm sao vệ tinh Thiên Phàm, tham vọng cung cấp Internet băng rộng để cạnh tranh với Starlink. Hiện chương trình mới triển khai được 108 vệ tinh, còn cách khá xa mục tiêu 1.300 vệ tinh.

Đây là lần phóng thất bại thứ 3 của Trung Quốc trong 19 nhiệm vụ quỹ đạo từ đầu năm 2026, trong bối cảnh nước này đặt mục tiêu thực hiện 140 vụ phóng trong năm, bao gồm các sứ mệnh phục vụ chương trình đưa người lên Mặt Trăng.

Theo giới chuyên gia, cú vấp của Thiên Long 3 cho thấy Trung Quốc vẫn đối mặt thách thức lớn về công nghệ tái sử dụng, lĩnh vực then chốt nếu muốn rút ngắn khoảng cách với Mỹ trong cuộc đua không gian thương mại.