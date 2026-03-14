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Tên lửa tập kích đại sứ quán Mỹ tại Iraq

Đại sứ quán Mỹ tại Iraq được cho là đã trở thành mục tiêu của một cuộc tấn công bằng máy bay không người lái.
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