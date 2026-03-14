Báo Iran: Tàu chở dầu Mỹ bị tấn công, bốc cháy gần eo biển Hormuz

Kênh truyền hình Press TV của Iran ngày 14/3 đưa tin, một tàu chở dầu của Mỹ đã bốc cháy sau một vụ tấn công ngoài khơi Sharjah, UAE, gần eo biển Hormuz.

Press TV cũng công bố video về vụ việc. Hình ảnh từ video cho thấy đám cháy lớn và cột khói đen bốc lên trên tàu.

Mỹ hiện chưa lên tiếng về vụ việc.

Tàu chở dầu Mỹ bốc cháy gần eo biển Hormuz (Nguồn: RT)

Trước đó, Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) ngày 12/3 tuyên bố một tàu mang cờ quần đảo Marshall có liên quan tới Mỹ đã bị tấn công ở Vịnh Ba Tư sau khi phớt lờ cảnh báo từ lực lượng hải quân Iran.

Tuyên bố của IRGC xác định tàu bị tấn công là "Safe Sia", nhưng các kênh truyền thông khác cho rằng có khả năng đây là tàu "Safesea Vishnu", một tàu chở dầu mang cờ quần đảo Marshall thuộc sở hữu của một công ty Mỹ.

IRGC tuyên bố tàu chở dầu đã bị các xuồng không người lái chở chất nổ tấn công gần cảng Khor al-Zubair, gần Basra ở miền nam Iraq. Tàu chở dầu này được cho là đang chở 400.000 thùng dầu thô của Iraq.

IRGC cũng tuyên bố tấn công 2 tàu ở eo biển Hormuz hôm 11/3.

IRGC cho biết tàu chở hàng mang cờ Thái Lan Mayuree Naree bị bắn sau khi “phớt lờ cảnh báo và cố tình đi qua eo biển Hormuz một cách bất hợp pháp”. Trong khi đó, IRGC cũng tuyên bố một tàu khác mang cờ Liberia, có tên Express Rome, cũng “bị trúng đạn của Iran sau khi phớt lờ cảnh báo từ Hải quân IRGC”.

Vị trí eo biển Hormuz (Ảnh: BBC).

Vụ việc xảy ra trong bối cảnh căng thẳng khu vực leo thang sau khi Mỹ và Israel tiến hành các cuộc tấn công phối hợp vào thủ đô Tehran và một số thành phố khác của Iran.

Iran đã đáp trả bằng các đợt tấn công tên lửa và máy bay không người lái nhắm vào Israel và các căn cứ của Mỹ trên khắp Trung Đông.

Iran cũng tuyên bố phong tỏa eo biển Hormuz và cảnh báo các tàu đi qua tuyến hàng hải huyết mạch, nơi đảm bảo lưu thông cho khoảng 20% ​​nguồn cung dầu khí toàn cầu.

Cuộc xung đột làm dấy lên lo ngại về sự gián đoạn xuất khẩu dầu mỏ và thị trường năng lượng toàn cầu, đặc biệt là vận chuyển hàng hóa qua eo biển Hormuz.

Sau khi Mỹ tiến hành cuộc tấn công vào đảo Kharg, nơi xử lý khoảng 90% lượng dầu thô xuất khẩu của Iran, hôm 13/3, Iran cảnh báo “tất cả cơ sở hạ tầng dầu khí trong khu vực mà Mỹ và các đồng minh có lợi ích sẽ bị đốt cháy và phá hủy”.

Trong một diễn biến có liên quan, Đại sứ quán Mỹ tại Iraq được cho là đã trở thành mục tiêu của một cuộc tấn công bằng máy bay không người lái.

Các quan chức Iraq xác nhận một bãi đáp trực thăng tại đại sứ quán Mỹ ở Baghdad đã bị trúng tên lửa.

Tên lửa tập kích đại sứ quán Mỹ tại Iraq (Nguồn: RT)

Các video được công bố cho thấy một trong những tòa tháp của khu vực đại sứ quán Mỹ đang bốc cháy.

Trong khi đó, các nguồn tin thân Iran tiết lộ một hệ thống radar phòng không đã bị hư hại trong cuộc tấn công bằng máy bay không người lái tự sát.