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Tên lửa Iran xé toạc bầu trời Israel, "mưa hỏa lực" khủng khiếp

Tên lửa Iran xé toạc bầu trời Israel, "mưa hỏa lực" khủng khiếp. Phòng không Israel khai hỏa ồ ạt nhưng đánh chặn không xuể.
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