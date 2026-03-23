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Tên lửa Iran vượt mặt hệ thống phòng không Israel đánh trúng mục tiêu

Tên lửa Iran vượt mặt hệ thống phòng không Israel đánh trúng mục tiêu trên mặt đất.
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