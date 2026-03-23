Tên lửa hạng nặng mới của Iran sẵn sàng trút “mưa” hỏa lực xuống Israel (Ảnh: Telegram).

Mỹ đối mặt thách thức duy trì không kích cường độ cao

Theo truyền thông phương Tây, quân đội Mỹ đang có dấu hiệu sa vào một cuộc chiến tiêu hao với Iran. Washington đã phải điều chuyển vũ khí, khí tài từ Đông Á và châu Âu sang Trung Đông, đồng thời khẩn cấp triệu tập các tập đoàn công nghiệp quốc phòng lớn như Lockheed Martin, Raytheon để yêu cầu tăng gấp đôi sản lượng vũ khí.

Số lượng các cuộc không kích của Mỹ đã giảm đáng kể, từ hơn 400 cuộc mỗi ngày xuống còn 200, và lượng bom thả cũng giảm từ 4.000 quả trong 36 giờ xuống còn khoảng 400-600 quả mỗi ngày. Đây là một dấu hiệu đáng chú ý, đặc biệt khi Mỹ là cường quốc quân sự hàng đầu thế giới, còn Iran đã phải chịu lệnh trừng phạt hơn 40 năm.

Mặc dù Mỹ áp đảo Iran về sức mạnh quân sự thông thường và công nghệ, chiến lược "chiến tranh tiêu hao bất đối xứng" của Tehran dường như đã đánh trúng điểm yếu của quân đội Mỹ.

Việc sử dụng kết hợp UAV và tên lửa cũ để làm suy yếu hệ thống phòng thủ, sau đó là các cuộc tấn công bằng vũ khí siêu vượt âm vào mục tiêu trọng yếu, đã gây ra nhiều khó khăn. Đồng thời, chiến lược răn đe kết hợp của Iran đang khiến các đồng minh của Mỹ ở Trung Đông cảm thấy bất an. Trong ngắn hạn, Mỹ và Israel dường như chưa có giải pháp hiệu quả.

Iran cầm cự được bao lâu?

Câu hỏi đặt ra là Iran, một quốc gia bị trừng phạt nặng nề, lấy đâu ra nguồn tên lửa dồi dào để duy trì cuộc chiến tiêu hao này? Và kho vũ khí nguy hiểm đó có thể tồn tại được bao lâu?

Mặc dù có những dấu hiệu dao động trong ngoại giao, Tehran đã có sự chuẩn bị lâu dài cho tình hình hiện tại và sở hữu một nền tảng công nghiệp nhất định. Giới lãnh đạo tôn giáo không những không bác bỏ khoa học và công nghệ hiện đại mà còn đầu tư mạnh vào các lĩnh vực này.

Sự chú trọng lâu dài vào nghiên cứu khoa học cơ bản và sản xuất công nghiệp đã giúp Iran đạt được năng lực tự cung tự cấp đáng kể trong sản xuất vũ khí. Nước này có khả năng chế tạo số lượng lớn tên lửa tầm trung và UAV cảm tử, trở thành quốc gia duy nhất ở Trung Đông có khả năng sản xuất tên lửa quy mô lớn, bền vững và có sức chống chịu cao.

Sau khi nghiên cứu kỹ lưỡng cuộc chiến tranh Iraq năm 2003, Iran đã tập trung hoàn toàn sức mạnh quân sự và chiến lược vào tên lửa. Hải quân và không quân Iran chủ yếu mang tính biểu tượng, trong khi Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo (IRGC) chịu trách nhiệm đào hầm, sản xuất tên lửa và UAV.

Sản lượng tên lửa hàng năm của Iran ổn định ở mức vài trăm đến vài nghìn quả, và lượng dự trữ trước chiến tranh đã đạt quy mô rất ấn tượng. Sau khoảng 3 tuần giao tranh, các viện nghiên cứu Mỹ ước tính Iran hiện còn ít nhất 1.700-2.100 tên lửa các loại (đạn đạo, hành trình và chống hạm).

Với số lượng này và chiến thuật đánh lạc hướng bằng UAV tự sát, tên lửa của Iran có thể duy trì các cuộc tấn công cường độ cao trong 1-2 tuần, cường độ trung bình trong 3-4 tuần, và các cuộc quấy rối cường độ thấp trong 3-6 tháng.

Tầm bắn của các loại tên lửa Iran (Ảnh: CSIS).

Mỹ - Israel chạy đua "tìm diệt" kho tên lửa Iran

Mặc dù quân đội Mỹ tuyên bố phá hủy các căn cứ tên lửa và nhà máy vũ khí chính nhưng Iran đã có sự chuẩn bị kỹ lưỡng.

Tận dụng địa hình núi đá granit hiểm trở, Iran đã phát triển ít nhất 29 nhà máy sản xuất tên lửa và hàng loạt trận địa phóng ngầm trên khắp lãnh thổ. Những công sự này, nằm sâu trong lòng núi và được gia cố bằng bê tông cốt thép, không chỉ chứa kho vũ khí mà còn cả dây chuyền sản xuất. Chúng bao trùm toàn bộ tổ hợp công nghiệp quân sự, cho phép Iran di dời nhân viên đến các khu sản xuất và lắp ráp ngầm để sẵn sàng triển khai trong trường hợp khẩn cấp.

Hệ thống công nghiệp quân sự ngầm và các căn cứ quân sự của Iran vẫn có thể hoạt động bất chấp các cuộc không kích liên tục. Hầu hết các căn cứ tên lửa chôn sâu dưới lòng đất (30-100m) và được thiết kế với nhiều lối vào, khu vực độc lập, khiến các cuộc không kích thông thường khó gây thiệt hại nghiêm trọng.

Để phá hủy chúng, cần một số lượng lớn máy bay chiến đấu tàng hình và bom xuyên bê tông khổng lồ để thực hiện các cuộc tập kích cường độ cao và kéo dài, điều mà ngay cả Mỹ cũng khó duy trì.

Ngoài ra, tên lửa của Iran cũng khá cơ động. Chúng thường được giấu trong các khe núi và được kéo ra khi cần thiết. Sau khi phóng, chúng nhanh chóng được di chuyển, gây khó khăn cho việc xác định vị trí.

Các tên lửa nhiên liệu rắn như Mudslide-2 có thời gian phản ứng dưới 15 phút, trong khi dòng Khorramshahr, được nạp sẵn nhiên liệu lỏng, có thời gian chuẩn bị phóng chỉ từ 10-12 phút. Cả hai loại tên lửa này đều có khả năng xuyên phá rất mạnh, vượt xa khả năng đánh chặn của các hệ thống phòng không của Mỹ và Israel.

Tên lửa Iran vượt mặt hệ thống phòng không Israel đánh trúng mục tiêu (Video: RT).

Nguồn cung nguyên liệu và linh kiện

Một câu hỏi khác là Iran, quốc gia bị phong tỏa hoàn toàn, lấy nguyên liệu thô, linh kiện và nhiên liệu ở đâu để sản xuất tên lửa?

Iran đã đạt được sự tự túc hoàn toàn trong việc sản xuất hợp kim nhôm chất lượng cao cho vỏ và thân tên lửa, cũng như các vật liệu composite nền gốm cho chóp mũi, lớp bảo vệ nhiệt và vỏ bọc. Các con quay hồi chuyển, gia tốc kế và các linh kiện khác cho hệ thống dẫn đường được sản xuất trong nước và nhập khẩu.

Nhiều chip, cảm biến và bo mạch là sản phẩm dân sự - quân sự có nguồn gốc phức tạp, có thể đặt hàng được ở khắp nơi trên thế giới. Điều này cho thấy Iran không hoàn toàn bị bao vây và phong tỏa.

Tóm lại, chừng nào Iran không nhượng bộ, họ có thể tiếp tục cuộc chiến kéo dài.