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Tên lửa Iran trút “mưa” hỏa lực xuống Israel

Iran tiếp tục phóng loạt hỏa lực vào Israel, trong đó có tên lửa mang đầu đạn chùm tập kích khu vực rộng lớn.
Đọc thêm : Tên lửa Iran tách loạt đầu đạn, trút “mưa” hỏa lực xuống Israel