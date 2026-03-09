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Tên lửa Iran thả loạt đầu đạn xuống Israel

Đoạn video được công bố hôm 9/3 ghi lại khoảnh khắc được cho là tên lửa đạn đạo Iran bay qua khu vực Jerusalem và thả xuống các đầu đạn nhỏ hơn.
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