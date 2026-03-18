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Tên lửa Iran tập kích mục tiêu ở Israel

Đoạn video do hãng thông tấn Tasnim công bố cho thấy các tên lửa Iran được cho là đã bắn vào Tel Aviv, Israel.
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