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Tên lửa Iran rực sáng trên bầu trời Israel

Iran đã phóng đợt tên lửa đầu tiên về phía Israel sau khi Lãnh tụ Tối cao mới của Iran, Mojtaba Khamenei, được bổ nhiệm.
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