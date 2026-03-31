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Tên lửa Iran né tránh thành công đạn đánh chặn của Israel

Tên lửa Iran dễ dàng né tránh lưới lửa phòng không của Israel. Các quả đạn đánh chặn cố ngoặt gấp đuổi theo nhưng bất lực.
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