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Tên lửa Iran né hệ thống phòng thủ để tấn công nhà máy đồng minh của Mỹ

Tên lửa Iran né tránh thành công hệ thống phòng thủ để đánh trúng nhà máy đồng minh của Mỹ, gây cháy nổ kinh hoàng.
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