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Tên lửa Iran giải phóng đạn chùm, phòng không Israel khó đối phó

Tên lửa Iran xuyên thủng lưới lửa phòng không Israel, giải phóng đạn chùm gây thiệt hại khó lường.
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