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Tên lửa Iran đã gây hư hại cho thành phố Tel Aviv của Israel

Tên lửa Iran đã gây hư hại cho thành phố Tel Aviv của Israel. Đây là những gì người dân chứng kiến ​​khi thức dậy vào sáng 24/3.
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