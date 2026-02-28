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Tên lửa đánh trúng căn cứ hải quân Mỹ ở Bahrain

Tên lửa được cho là đã đánh trúng căn cứ hải quân Mỹ ở Bahrain hôm 28/2, gây cháy nổ và cột khói bốc cao.
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