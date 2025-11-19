Video
video cùng chuyên mục

Tên lửa Burevesnik "độc nhất vô nhị" của Nga

Tên lửa Burevestnik của Nga được các chuyên gia và nhà quan sát quân sự quốc tế mệnh danh là "vũ khí ngày tận thế".
Đọc thêm : Vì sao tên lửa Burevestnik của Nga được gọi là “vũ khí ngày tận thế”?