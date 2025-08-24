Video
video cùng chuyên mục

Tên cướp vũ trang ngang nhiên cướp tiệm vàng ngay giữa trung tâm thương mại

Một vụ cướp tiệm vàng ngay giữa ban ngày xảy ra bên trong trung tâm thương mại tại tỉnh Samut Prakan, Thái Lan, đã được camera giám sát ghi lại.
