Tên cướp tấn công bảo vệ trước khi cướp tiệm vàng

Theo camera an ninh ghi lại, trước khi xông vào tiệm vàng cướp, tên cướp mặc đồ Grab đã tấn công liên tiếp bảo vệ của tiệm vàng này.
