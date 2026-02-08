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Tên cướp lập tức nhận quả báo ngay sau khi hành sự

Camera giám sát tại một trạm xăng ở tỉnh Satun (Thái Lan) đã ghi lại được khoảnh khắc tên cướp bất ngờ giật tiền trên tay của nhân viên bán xăng.
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