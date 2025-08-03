Video
Tên cướp điện thoại bị cô gái hạ gục

Tên cướp sau khi giật chiếc điện thoại trên tay cô gái đã lập tức bỏ chạy, nhưng cô gái nhanh chóng đuổi theo, xô ngã và hạ gục tên này.
