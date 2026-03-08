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Tê tê thích thú thưởng thức bữa ăn thịnh soạn

Tê tê là loài động vật chuyên ăn côn trùng, với món ăn yêu thích là các loài kiến và mối.
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