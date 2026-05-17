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Tê giác hoang dã rượt đuổi, đánh nhau làm loạn đường phố

Đoạn video cho thấy tê giác hoang dã rượt đuổi, thậm chí đánh nhau ngay giữa đường phố tại Nepal, khiến nhiều người chứng kiến phải sốc.
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