Thế giới động vật: Hình ảnh bi thảm của sư tử cái bị đồng loại cắn chết

Hình ảnh bi thảm của sư tử cái khi bị con đực cắn chết

Việc sư tử đực tấn công và khiến con cái tử vong là hiện tượng hiếm gặp trong tự nhiên. Tuy nhiên, theo các chuyên gia về động vật, điều này đôi khi vẫn xảy ra vì nhiều nguyên nhân khác nhau.

Chẳng hạn, sau khi đánh bại đối thủ để giành vị trí đầu đàn, sư tử đực có thể tấn công những con cái từng gắn bó với con đực đầu đàn trước đó.

Ngoài ra, áp lực từ môi trường sống như mất lãnh thổ, khan hiếm thức ăn… cũng có thể khiến sư tử đực trở nên hung dữ bất thường, dẫn đến hành vi tấn công đồng loại.

Hình ảnh bi thảm của sư tử cái khi bị con đực cắn chết (Video: Kruger).

Khoảnh khắc hiếm thấy khi gấu nâu giết chết gấu đen

Gấu nâu là loài động vật vượt trội gấu đen về kích thước cũng như mức độ hung dữ. Gấu nâu đôi khi giết chết gấu đen trong những khu vực mà môi trường sống của hai loài này chồng chéo nhau.

Gấu nâu có thể giết chết gấu đen để loại bỏ đối thủ cạnh tranh thức ăn, đặc biệt trong trường hợp nguồn thức ăn khan hiếm. Tuy nhiên, những vụ đụng độ giữa gấu nâu và gấu đen không thường xuyên xảy ra.

Khoảnh khắc hiếm thấy khi gấu nâu giết chết gấu đen (Video: NIM).

Linh miêu đuôi cộc tóm gọn cá sấu non

Linh miêu đuôi cộc đã liên tục tung những cú tát vào cá sấu non, khiến con mồi không có bất kỳ cơ hội nào để phản công, trước khi cắn chặt vào gáy của cá sấu để lôi vào rừng.

Linh miêu đuôi cộc tóm gọn cá sấu non (Video: Connie Johnston).

Tê giác hoang dã rượt đuổi, đánh nhau làm loạn đường phố

Nepal được đánh giá là quốc gia thành công trong quá trình bảo tồn tê giác một sừng lớn, loài tê giác duy nhất phân bố tại nước này. Tuy nhiên, quần thể tê giác tăng nhanh cũng kéo theo nguy cơ xung đột giữa động vật hoang dã và con người, đặc biệt tại các khu vực ven rừng, nơi ước tính có khoảng 300.000 người sinh sống.

Việc tê giác hoang dã xuất hiện trên đường phố ở Nepal đã không còn hiếm gặp. Trong khi một số cá thể tỏ ra ôn hòa, nhiều con khác lại rất hung hăng và sẵn sàng tấn công bất kỳ ai hoặc phương tiện mà chúng bắt gặp.

Đoạn video cho thấy tê giác hoang dã rượt đuổi, thậm chí đánh nhau ngay giữa đường phố tại Nepal, khiến nhiều người chứng kiến phải sốc.

Tê giác hoang dã rượt đuổi, đánh nhau làm loạn đường phố (Video: TTN).

Cá sấu suýt mất mạng vì định tấn công voi con

Voi con đang ngâm mình xuống vũng nước để thư giãn, thì bất ngờ một con cá sấu từ dưới nước lao lên định tấn công voi con. Voi mẹ ở gần khi quan sát thấy tình huống này đã lập tức lao đến, giẫm mạnh vào cá sấu.

Cá sấu may mắn thoát được cú giẫm của voi mẹ, nhanh chóng bỏ chạy khỏi vũng nước. Nếu bị voi giẫm trúng, cá sấu khó giữ được mạng sống.

Cá sấu suýt mất mạng vì định tấn công voi con (Video: X).

Hươu cao cổ trong vườn thú suýt mất mạng vì bị kẹt đầu vào hàng rào

Không rõ bằng cách nào, con hươu cao cổ tinh nghịch trong vườn thú tại Bắc Kinh (Trung Quốc) đã chui đầu vào khoảng trống trên hàng rào chuồng nuôi của mình, khiến con vật bị mắc kẹt.

Các nhân viên vườn thú đã phải sử dụng búa đập vỡ hàng rào để giải cứu cho con vật. Hươu cao cổ sau đó được giải cứu mà không bị thương.

Nhiều khả năng một du khách nào đó đã cho hươu cao cổ ăn, khiến con vật thò đầu vào hàng rào dẫn đến mắc kẹt.

Hươu cao cổ trong vườn thú suýt mất mạng vì bị kẹt đầu vào hàng rào (Video: Weibo).

Báo hoa mai ẩn mình, cướp miếng mồi của linh cẩu

Các nhân chứng cho biết linh cẩu đã đợi cho báo hoa mai hoàn tất chuyến đi săn mới lao ra đe dọa để cướp lấy con mồi. Báo hoa mai thua kém linh cẩu về sức mạnh nên buộc phải bỏ lại con mồi cho đối thủ.

Tuy nhiên, báo hoa mai không rời đi hẳn, nó ẩn nấp bên trong một hốc đất, chờ thời điểm phù hợp để cướp lại con mồi. Tận dụng cơ hội linh cẩu đi uống nước, báo hoa mai lập tức lao ra, cướp lấy con mồi và nhanh chóng bỏ chạy.

Báo hoa mai ẩn mình, cướp miếng mồi của linh cẩu (Video: Kruger).

Bật cười trước những khoảnh khắc vui nhộn của gấu trúc

Gấu trúc là loài gấu có nguồn gốc từ Trung Quốc. Dù được xếp vào bộ ăn thịt, loài gấu này lại rất ít khi ăn thịt. Chế độ ăn của gấu trúc với 99% là các loài tre, trúc, đôi khi ăn các loại lá cây và củ dại.

Khác với những loài gấu khác, gấu trúc có bản tính khá thân thiện và hầu như không hề có ý định tấn công con người, ngoại trừ trường hợp bị đe dọa hoặc bị chọc tức.

Những con gấu trúc trong môi trường nuôi nhốt được nhiều người yêu thích vì thường xuyên thực hiện những hành động vui nhộn và hài hước, mang lại những khoảnh khắc đáng yêu và thư giãn cho những ai chứng kiến.

Đoạn clip dưới đây tổng hợp những khoảnh khắc “điên rồ” và hài hước của gấu trúc, giúp bạn có được một cái nhìn đầy thiện cảm về loài gấu đang được chọn làm biểu tượng cho Tổ chức Quốc tế về Bảo tồn Thiên nhiên (WWF).

Bật cười trước những khoảnh khắc vui nhộn của gấu trúc (Video: 9gag).

Lửng mật vùng vẫy trong tuyệt vọng khi bị báo hoa mai tóm gọn

Dù lửng mật nổi tiếng là loài động vật cứng đầu, sẵn sàng chống lại các loài săn mồi to lớn và mạnh mẽ như sư tử, linh cẩu… Tuy nhiên, đôi khi chúng vẫn lâm vào tình cảnh thất thế và trở thành con mồi.

Lửng mật vùng vẫy trong tuyệt vọng khi bị báo hoa mai tóm gọn (Video: Kruger).

Cá sấu biến mất dưới mặt nước trong chớp mắt

Một trong những lý do giúp cá sấu trở thành kẻ săn mồi đáng sợ dưới nước là khả năng ẩn nấp và ngụy trang của con vật. Đoạn video cho thấy cá sấu đã "biến mất" hoàn toàn dưới mặt nước chỉ trong một vài giây.

Cá sấu biến mất dưới mặt nước trong chớp mắt (Video: X).

Báo hoa mai nhanh như chớp, bắt trâu rừng non trước mắt trâu mẹ

Báo hoa mai ẩn nấp trên cây cao, tận dụng cơ hội trâu rừng mẹ mất tập trung đã lập tức lao xuống, cắn chặt vào trâu non rồi nhanh chóng tha con mồi lên cây. Quá trình săn mồi của báo hoa mai chỉ diễn ra trong vài giây khiến trâu rừng mẹ không kịp phản ứng.

Thông thường, báo hoa mai có thể tha con mồi nặng gấp 2 đến 3 lần trọng lượng cơ thể lên cây cao, nghĩa là chúng có thể tha những con mồi nặng đến 80 hoặc thậm chí 100kg lên cây cao.

Sau khi tha con mồi lên cây, báo hoa mai mới bắt đầu thưởng thức bữa ăn để tránh những động vật ăn thịt khác như sư tử, linh cẩu hay chó hoang châu Phi…