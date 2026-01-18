Video
Tê giác hoang dã lao ra đường để rượt đuổi người dân

Đoạn video do một nhân chứng ghi lại cho thấy khoảnh khắc con tê giác hoang dã bất ngờ lao ra đường, tấn công và rượt đuổi một người đi xe máy.
