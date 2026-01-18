Thế giới động vật: Khoảnh khắc tê giác lao ra đường tấn công người dân

Tê giác hoang dã lao ra đường để rượt đuổi người dân

Đoạn video do một nhân chứng ghi lại cho thấy một con tê giác hoang dã bất ngờ lao ra đường, tấn công và rượt đuổi một người đi xe máy. Con vật sau đó tiếp tục đuổi theo chính người quay video, húc vào nhiều phương tiện và đe dọa những người đi đường. Sự việc xảy ra tại thành phố Bharatpur, Nepal.

Sau ít phút gây náo loạn, con tê giác quay trở lại khu rừng ven đường. Rất may, sự việc không gây thương vong.

Nepal được đánh giá là quốc gia thành công trong công tác bảo tồn tê giác một sừng lớn, loài tê giác duy nhất phân bố tại nước này. Tuy nhiên, quần thể tê giác tăng nhanh cũng kéo theo nguy cơ xung đột giữa động vật hoang dã và con người, đặc biệt tại các khu vực ven rừng, nơi ước tính có khoảng 300.000 người sinh sống.

Việc tê giác hoang dã xuất hiện trên đường phố ở Nepal đã không còn hiếm gặp. Trong khi một số cá thể tỏ ra ôn hòa, nhiều con khác lại rất hung hăng và sẵn sàng tấn công bất kỳ ai hoặc phương tiện mà chúng bắt gặp.

Tê giác hoang dã lao ra đường để rượt đuổi người dân (Video: Newsflare).

Màn tẩu thoát đầy khó tin của lợn rừng non trước sư tử

Lợn rừng non chạy thẳng về phía con sư tử đang mai phục mà dường như không hay biết. Có lẽ sư tử đã nghĩ rằng nó sẽ có một buổi đi săn dễ dàng nhất đời.

Tuy nhiên, mọi chuyện lại diễn biến đầy bất ngờ, khi lợn rừng non đã có tình huống “bẻ lái” để tránh cú vồ của sư tử, sau đó chạy hết tốc lực để thoát khỏi sự bám đuổi của kẻ đi săn.

Màn tẩu thoát đầy khó tin của lợn rừng non trước sư tử

Linh dương non chập chững tập đi ngay sau khi chào đời

Các loài động vật ăn cỏ trên thảo nguyên châu Phi sẽ phải chập chững học cách tập đi ngay sau khi chào đời.

Đây chính là bản năng sinh tồn của các loài động vật này, bởi vì chúng luôn bị rượt đuổi bởi những kẻ đi săn hung dữ như sư tử, báo hoa mai, linh cẩu… nên nếu không thể tập đi sớm để di chuyển cùng đàn, những con non khó có thể sống sót đến lúc trưởng thành.

Linh dương non chập chững tập đi ngay sau khi chào đời (Video: WLA).

Khoảnh khắc 2 chú chim cánh cụt nhường đường cho nhau “gây sốt” mạng xã hội

Đoạn video ghi lại khoảnh khắc 2 chú chim cánh cụt nhường đường cho nhau đã “gây sốt” mạng xã hội vì dáng đi và hành động ngộ nghĩnh của loài vật này.

Khoảnh khắc 2 chú chim cánh cụt nhường đường cho nhau “gây sốt” mạng xã hội (Video: Reddit).

Ngựa vằn đi lững thững trước mặt sư tử, nhưng vẫn không trở thành con mồi

Một con ngựa vằn thong thả bước qua trước mặt sư tử cái, nhưng kẻ săn mồi chỉ đứng yên quan sát thay vì tăng tốc rượt đuổi. Nguyên nhân là chỉ ít phút trước đó, sư tử đã dồn toàn bộ sức lực để săn một con linh dương đầu bò cỡ lớn.

Sau màn phối hợp của các sư tử cái trong đàn, con mồi đã bị khuất phục. Khi đang kéo xác linh dương về để cùng cả đàn thưởng thức, sư tử cái bắt gặp ngựa vằn ung dung đi ngang. Tuy nhiên, sau chuyến đi săn tốn nhiều thể lực và khi đã có chiến lợi phẩm đủ lớn, sư tử không còn mặn mà với việc tiếp tục săn đuổi.

Ngựa vằn đi lững thững trước mặt sư tử, nhưng vẫn không trở thành con mồi (Video: Kruger).

Trâu rừng ham ngủ đến mức không biết nước lũ đang dâng cao xung quanh

2 con trâu rừng đang có giấc ngủ trưa bình yên cạnh một con sông trong khuôn viên Vườn quốc gia Kruger (Nam Phi).

Dù trời tạnh ráo nhưng những cơn mưa lớn đầu nguồn khiến nước sông dâng nhanh và chảy cuồn cuộn, tuy nhiên, những con trâu đang tận hưởng thời gian nghỉ ngơi nên không hay biết điều gì đang xảy ra xung quanh.

Chỉ khi nước sông dâng cao khiến cơ thể trâu bị chìm trong nước, chúng mới bắt đầu tỉnh dậy và tìm nơi cao ráo để trú ngụ.

Trâu rừng ham ngủ đến mức không biết nước lũ đang dâng cao xung quanh (Video: Kruger).

Cận cảnh một ổ trứng của ếch giun

Ếch giun là loài động vật lưỡng cư không chân duy nhất tại Việt Nam. Chúng sở hữu cơ thể dài, với lớp da trơn bóng, nhiều nếp gấp ngang thân, không có chi... tạo nên vẻ bề ngoài rất giống với rắn.

Loài ếch này cũng có cách di chuyển giống như rắn, bằng cách uốn éo cơ thể để tiến về phía trước.

Trong khi phần lớn các loài động vật lưỡng cư khác như ếch, nhái, cóc... thường bỏ rơi trứng ngay sau khi đẻ, ếch giun mẹ lại chăm sóc trứng một cách kỹ càng. Khi đến mùa sinh sản, ếch giun cái sẽ tìm những vị trí gần nước, độ ẩm cao để đẻ trứng.

Sau khi đẻ, ếch giun cái sẽ cuốn lấy trứng để bảo vệ, đồng thời tiết ra dịch nhầy để giúp trứng không bị khô. Ếch giun mẹ cũng điều tiết nhiệt độ, độ ẩm cho trứng để đảm bảo số lượng trứng có thể nở được cao nhất.

Cận cảnh một ổ trứng của ếch giun (Video: Instagram).

Ngựa vằn trả giá đắt vì liều lĩnh bơi qua sông đầy cá sấu

Trong lúc cả đàn ngựa vằn còn do dự, không dám bơi qua sông vì lo ngại cá sấu rình rập, một cá thể đã liều lĩnh đi trước như để dò đường.

Tuy nhiên, quyết định này nhanh chóng trở thành sai lầm chí mạng. Khi bơi ra giữa dòng, con ngựa vằn bất ngờ bị một con cá sấu ẩn mình dưới nước lao lên tấn công. Ngay sau đó, nhiều cá sấu khác cũng xuất hiện, vây chặt con mồi. Gần như không tốn nhiều công sức săn đuổi, bầy cá sấu đã có được bữa ăn no nê khi con mồi tự bước vào bẫy.

Chứng kiến cảnh tượng này, đàn ngựa vằn còn lại trên bờ lập tức từ bỏ ý định vượt sông, chọn cách chờ đợi thời điểm an toàn hơn.

Ngựa vằn trả giá đắt vì liều lĩnh bơi qua sông đầy cá sấu (Video: WIldLife Africa).

Cuộc chiến sinh tử giữa cầy mangut và rắn hổ mang

Rắn hổ mang sở hữu nọc độc có thể giết chết nhiều loài động vật to lớn. Tuy nhiên, cầy mangut lại được xem là khắc tinh của các loài rắn độc nhờ khả năng kháng nọc mạnh mẽ. Điều này được thể hiện rõ trong đoạn video ghi lại cuộc đối đầu sinh tử giữa hai loài.

Trong cuộc chạm trán, cầy mangut chủ động liên tục áp sát và tấn công, trong khi rắn hổ mang vừa phản kích bằng những cú cắn, vừa tìm cách thoát thân. Sau một thời gian giằng co, cả hai con vật đều rơi vào trạng thái kiệt sức. Rắn hổ mang gần như bất động, trong khi cầy mangut chỉ còn có thể lê đi, hai chân sau tê liệt vì trúng nọc độc.

Dù có khả năng kháng nọc rắn, cầy mangut vẫn cần thời gian để hồi phục sau khi bị cắn. Tuy vậy, lợi thế sinh học giúp loài vật này cuối cùng vẫn có thể chiếm ưu thế và kết liễu cuộc chiến.

Cuộc chiến sinh tử giữa cầy mangut và rắn hổ mang (Video: Reddit).

Loài ếch sở hữu vẻ ngoài xinh đẹp như một viên ngọc

Loài ếch thủy tinh Granula, tên khoa học Cochranella granulosa, là một loài ếch tại khu vực Nam Mỹ. Loài ếch này sở hữu lớp da trong suốt, lưng có màu xanh lục lam đậm với các đốm đen nhỏ, giống như cơ thể được phủ một lớp hạt lóng lánh, khiến chúng trông giống một viên ngọc lục bảo.

Loài ếch này không có độc và vô hại với con người.

Loài ếch sở hữu vẻ ngoài xinh đẹp như một viên ngọc (Video: X).

Hổ mẹ chiến đấu chống lại hổ đực để bảo vệ đàn con

Đoạn video được ghi lại tại Vườn quốc gia Ranthambore (Ấn Độ) cho thấy một con hổ đực tiếp cận và tìm cách tấn công đàn con của một cá thể hổ cái. Đây là đàn hổ con được sinh ra từ một con hổ đực khác.

Trong tự nhiên, hành vi này không phải hiếm gặp. Việc loại bỏ đàn con không cùng huyết thống có thể giúp hổ đực sớm bước vào giai đoạn giao phối với hổ cái, đồng thời giảm bớt những đối thủ cạnh tranh tiềm ẩn trong tương lai.

Tuy nhiên, hổ mẹ đã không để điều đó xảy ra. Dù có kích thước nhỏ hơn và yếu thế hơn so với con đực, hổ cái vẫn kiên quyết chống trả, liên tục phát tín hiệu đe dọa mỗi khi đối thủ tiến lại gần. Sự quyết liệt này cuối cùng đã phát huy tác dụng, buộc con hổ đực phải rút lui, để yên cho hổ mẹ và đàn con.

Theo các nhà nghiên cứu, hổ cái thường giao phối với nhiều con đực khác nhau trong một chu kỳ sinh sản. Chiến lược này giúp tăng khả năng thụ thai, đồng thời làm giảm nguy cơ đàn con bị tấn công, qua đó nâng cao cơ hội sống sót trong môi trường hoang dã khắc nghiệt.