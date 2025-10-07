Video
Taylor Swift trình làng MV "The Life of a Showgirl"

Ngày 6/10, nữ ca sĩ Taylor Swift đã ra mắt MV "The Life of a Showgirl", ca khúc nằm trong album phòng thu thứ 12 cùng tên của cô.
