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Tay vợt hàng đầu thế giới khám phá địa đạo Củ Chi

Sau giải đấu tại Hà Nội, Christian Alshon - tay vợt pickleball đang nằm trong top 4 thế giới - tranh thủ thực hiện chuyến du lịch Việt Nam.
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