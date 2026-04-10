Tay vợt pickleball hàng đầu thế giới chui hầm, bắn súng ở Địa đạo Củ Chi

Mới đây, sau trận thi đấu tại Hà Nội, vận động viên Christian Alshon dành thời gian khám phá đời sống, văn hóa và lịch sử Việt Nam.

Trên trang cá nhân, anh chia sẻ hành trình di chuyển từ Bắc vào Nam, trong đó có trải nghiệm loạt hoạt động thú vị tại Địa đạo Củ Chi - một trong những di tích lịch sử nổi tiếng ở TPHCM.

Christian Alshon khám phá Địa đạo Củ Chi (Ảnh: Facebook nhân vật).

Địa đạo Củ Chi cách trung tâm TPHCM khoảng 70km về hướng Tây Bắc, đường đi thuận lợi để tay vợt nổi tiếng di chuyển bằng ô tô.

Đây là hệ thống công trình ngầm độc đáo, từng đóng vai trò như “mạng lưới phòng thủ” trong thời chiến. Công trình gây ấn tượng bởi sự tinh vi trong thiết kế, với các lối đi, phòng họp, kho vũ khí và khu sinh hoạt được bố trí hoàn toàn dưới lòng đất.

Mỗi chi tiết đều được tính toán kỹ lưỡng nhằm đối phó với những tình huống tấn công bất ngờ. Sau chiến tranh, nơi đây trở thành di tích lịch sử cấp quốc gia, thu hút đông đảo du khách trong và ngoài nước.

Một trong những trải nghiệm được yêu thích nhất là chui hầm. Hiện chỉ một số đoạn địa đạo được mở cửa phục vụ tham quan, với chiều dài phổ biến khoảng 10m, 20m... Các đường hầm đã được nới rộng, lắp đèn chiếu sáng để đảm bảo an toàn, song vẫn đủ để du khách cảm nhận rõ sự chật hẹp, đặc trưng của công trình nguyên bản.

Tay vợt nổi tiếng trải nghiệm chui địa đạo (Video: Facebook nhân vật).

Nhiều nắp hầm được ngụy trang bằng lớp lá khô tinh vi, tạo bất ngờ cho du khách khi tận mắt chứng kiến. Đây cũng là điểm check-in thu hút, nơi nhiều người không bỏ lỡ cơ hội chụp ảnh, quay video ghi lại trải nghiệm độc đáo.

Ngoài ra, khu di tích còn có các hoạt động như bắn súng thể thao quốc phòng và trò chơi “đánh trận” bằng súng sơn. Du khách được trang bị đầy đủ áo giáp, mặt nạ và hướng dẫn kỹ lưỡng trước khi tham gia.

Các loại súng phục vụ trải nghiệm khá đa dạng như AK47, M16, Carbine, Garand, M60… Với hoạt động đánh trận, chi phí khoảng 250.000 đồng/người, bao gồm trang phục, sân bãi, trọng tài và 50 viên đạn, thời lượng mỗi lượt chơi kéo dài khoảng 60 phút.

Theo kinh nghiệm của nhiều du khách, nên đến sớm nếu muốn tham gia đầy đủ các hoạt động để có đủ thời gian trải nghiệm.

Christian Alshon bắn súng ở Địa đạo Củ Chi (Ảnh: Facebook nhân vật).

Vốn yêu thích tìm hiểu lịch sử và văn hóa bản địa, Christian Alshon cho biết anh đặc biệt ấn tượng với hệ thống Địa đạo Củ Chi. Trước khi tham quan, anh dành thời gian xem tư liệu để hiểu rõ hơn về quá trình hình thành và những câu chuyện trong thời chiến.

Tại đây, tay vợt người Mỹ trực tiếp trải nghiệm chui hầm, thử bắn súng AK47, đồng thời thưởng thức khoai mì và uống trà - những món ăn gắn liền với đời sống người dân địa phương trong giai đoạn khó khăn.

Christian Alshon bày tỏ sự thích thú khi len lỏi qua những đoạn hầm hẹp, tối và thấp - điều khiến anh càng hiểu hơn về sự kiên cường của con người nơi đây.

Dù vậy, không phải ai cũng phù hợp với hoạt động này. Du khách có vấn đề về tim mạch, hô hấp hoặc xương khớp nên cân nhắc trước khi tham gia. Những người sợ không gian kín cũng cần lưu ý, bởi cấu trúc địa đạo vốn chật hẹp và phức tạp.

Để có trải nghiệm trọn vẹn, việc lắng nghe thuyết minh từ hướng dẫn viên là điều cần thiết, giúp du khách hiểu sâu hơn về lịch sử và tinh thần “đất thép” Củ Chi trong thời chiến.

Trước khi đến TPHCM, Christian Alshon cũng đã ghé thăm nhiều địa danh nổi tiếng tại Hà Nội như Hoàng thành Thăng Long, phố cổ, chùa Trấn Quốc hay Nhà thờ Lớn.

Tay vợt người Mỹ ghé thăm Hoàng Thành Thăng Long ở Hà Nội trước khi đến TPHCM (Ảnh: Facebook nhân vật).

Suốt hành trình, anh bày tỏ sự bất ngờ khi pickleball ngày càng phổ biến tại Việt Nam, với nhiều sân chơi xuất hiện khắp nơi.

Hành trình khám phá Việt Nam của tay vợt người Mỹ nhận được sự quan tâm lớn từ cộng đồng người hâm mộ quốc tế. Không ít người bày tỏ mong muốn “theo chân” anh đến Việt Nam để tự mình trải nghiệm trong tương lai gần.