Tay rổ, tay thùng đi nhặt nấm sau bão

Mưa to do ảnh hưởng của cơn bão số 3 đã giải quyết vấn đề hạn hán kéo dài, ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp tại Nghệ An. Bên cạnh đó, lượng nước cung cấp đủ đã khiến cánh đồng xã Hưng Tây (Hưng Nguyên, Nghệ An) trở thành “cánh đồng nấm”. Chỉ trong buổi sáng, người dân có thể thu hoạch cả yến nấm rơm sạch.