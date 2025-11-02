Video
video cùng chuyên mục

Taxi đậu ngay góc đường cong gây tai nạn cho người đi đường

Chiếc taxi đậu ngay góc đường cong khuất tầm nhìn khiến một người đi xe máy phải phanh gấp để tránh. Hậu quả người này đã bị trượt ngã vì đường mưa trơn trượt.
Đọc thêm : Nổi bật tuần qua: Thanh niên dùng điện thoại, ngồi gác chân khi chạy xe SH