Tàu thử tải qua khu vực vừa được sửa chữa.

Ngành đường sắt cho biết đã khôi phục hoạt động vận tải hành khách và hàng hóa trên tuyến đường sắt Bắc - Nam sau 4 ngày bị gián đoạn.
