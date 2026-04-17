Video
video cùng chuyên mục

Tàu sân bay Mỹ hoạt động trên biển Ả rập

Hàng nghìn binh sĩ Mỹ, bao gồm 5.000 thủy thủ và lính thủy quân lục chiến thuộc Nhóm tác chiến tàu sân bay Abraham Lincoln, thực hiện nhiệm vụ phong tỏa các tàu ra vào cảng Iran.
Đọc thêm : Mỹ điều thêm hàng nghìn quân đến gần Iran, chuẩn bị đòn tấn công bất ngờ?