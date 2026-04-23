Mỹ điều thêm hàng nghìn quân đến gần Iran, chuẩn bị đòn tấn công bất ngờ?

Tàu sân bay USS George H.W. Bush của Hải quân Mỹ (Ảnh: US Navy).

Financial Times dẫn lời các quan chức giấu tên của Mỹ cho biết, tàu sân bay USS George H.W. Bush, cùng với 3 tàu khu trục được trang bị tên lửa và khoảng 5.000 binh sĩ được huấn luyện bài bản, đang trên đường đến khu vực Trung Đông.

Họ sẽ hội quân cùng ít nhất 24 tàu chiến và hơn 50.000 binh sĩ đã có mặt tại khu vực này, nơi Mỹ đã tập trung lực lượng lớn nhất kể từ cuộc chiến Iraq năm 2003. Hàng nghìn binh sĩ trong số này đã được huấn luyện đặc biệt để kiểm soát các vùng lãnh thổ của đối phương.

Việc triển khai thêm lực lượng đến Trung Đông diễn ra khi Tổng thống Mỹ Donald Trump nói rằng ông sẽ chấp thuận yêu cầu của Pakistan về việc gia hạn lệnh ngừng bắn và tiếp tục tạm dừng các cuộc tấn công vào Iran cho đến khi có tiến triển trong các cuộc đàm phán hòa bình hoặc một đề xuất mới.

Iran tuyên bố sẽ không đàm phán dưới sự đe dọa của Mỹ. Một cố vấn cấp cao của Iran thậm chí mô tả việc Mỹ gia hạn lệnh ngừng bắn là "chiêu bài để câu giờ cho một cuộc tấn công bất ngờ" vào các mục tiêu của Iran.

Trong khi đó, Tổng thống Trump vẫn kiên quyết duy trì lệnh phong tỏa các cảng của Iran, và việc sử dụng lực lượng quân sự mới vẫn là một lựa chọn khả thi với nhà lãnh đạo Mỹ.

Đầu tuần này, Tổng thống Trump cảnh báo Mỹ "sẵn sàng" khởi động lại chiến dịch ném bom dữ dội vào Iran và lực lượng Mỹ “sẵn sàng” hành động.

Việc một tàu sân bay mới của Mỹ tiến vào khu vực sẽ giúp Tổng thống Trump thực hiện tuyên bố trên, thậm chí có nguy cơ leo thang xung đột thành một cuộc tấn công trên bộ vào lãnh thổ Iran.

Tàu sân bay Mỹ hoạt động trên biển Ả rập

Sức mạnh hỏa lực mới sẽ được điều đến Trung Đông

Mỗi tàu sân bay, bao gồm cả USS George H.W. Bush, đều có hàng nghìn quân nhân, có thể vận chuyển hàng chục máy bay chiến đấu và kho vũ khí chính xác đến bất cứ nơi nào.

Tàu sân bay không di chuyển một mình. Một tàu sân bay được hộ tống bởi 2-3 tàu khu trục, có thể phóng các tên lửa tầm xa như Tomahawk vào sâu lãnh thổ Iran và bắn hạ vũ khí của đối phương đang cố gắng tấn công tàu sân bay.

3 tàu khu trục thường có thể phóng tổng cộng gần 300 tên lửa, vừa để bảo vệ tàu sân bay vừa để tấn công các mục tiêu như kho chứa hoặc trung tâm chỉ huy ở Iran.

Mặc dù tàu sân bay không trực tiếp phóng tên lửa, nhưng có thể chứa tới khoảng 90 máy bay chiến đấu trên boong. Mỗi máy bay chiến đấu được trang bị một tổ hợp vũ khí chính xác, bao gồm cả tên lửa mà chúng có thể bắn từ trên không xuống lãnh thổ Iran.

Khi tàu sân bay USS George H.W. Bush đến Trung Đông, chiến hạm này sẽ mang theo tất cả những khí tài trên, được gọi chung là nhóm tác chiến tàu sân bay. Điều này sẽ vừa tăng cường khả năng tấn công mạnh mẽ của Mỹ vào lãnh thổ Iran, như Tổng thống Trump đã nhiều lần cảnh báo, vừa tạo cơ hội cho một trong những tàu sân bay khác của Mỹ, tàu USS Gerald R. Ford, được nghỉ ngơi.

USS Gerald R. Ford là tàu sân bay lớn nhất thế giới và hiện đã trở lại biển Đỏ sau khi cập cảng Croatia để sửa chữa sau vụ hỏa hoạn trên tàu hồi tháng trước. Chiến hạm này hiện đã trải qua hơn 300 ngày trên biển, một dấu hiệu cho thấy sự căng thẳng trong gần 8 tuần xung đột với Iran.

Tàu sân bay USS George H.W. Bush được phát hiện ngoài khơi bờ biển Namibia, ở miền nam châu Phi, vào giữa tháng 4 và có thể mất vài tuần để đến Trung Đông. Nhưng một khi đến khu vực này, 3 trong số 4 tàu sân bay của Mỹ đang hoạt động sẽ được triển khai cho cuộc chiến ở Iran.

Tàu USS Abraham Lincoln đã đến khu vực này vào tháng 1, và các binh sĩ tinh nhuệ của Lục quân Mỹ, cùng với khoảng 5.000 lính thủy quân lục chiến đi cùng hai Nhóm tàu đổ bộ sau đó đã khởi hành đến Trung Đông.

Theo Joe Sestak, đô đốc hải quân Mỹ đã nghỉ hưu và là cựu giám đốc Chính sách Quốc phòng thuộc Hội đồng An ninh Quốc gia, việc Mỹ triển khai nhóm tác chiến tàu sân bay USS George H.W. Bush vào khu vực càng làm tăng thêm sức nặng cho những lời cảnh báo của Tổng thống Trump.

Phó Đô đốc Hải quân Mỹ đã nghỉ hưu Robert Murrett nhận định việc triển khai này cũng cho thấy Nhà Trắng tin rằng việc đưa thêm tàu ​​chiến, thủy thủ và tên lửa vào khu vực "có thể hy vọng dẫn đến một giải pháp ngoại giao sớm hơn".

Ông nói với hãng tin Newsweek rằng các tàu chiến mới này cũng có thể được sử dụng trong cuộc phong tỏa các cảng của Iran do Mỹ tiến hành.

Các tàu chiến của Mỹ phong tỏa eo biển Hormuz có thể bám sát các tàu cố gắng đi qua, điều trực thăng đáp xuống tàu khác và ngăn chặn chúng tiếp tục di chuyển. Động thái này đã xảy ra trong tuần này khi binh lính Mỹ đu dây từ trực thăng để đổ bộ lên hai tàu có liên hệ với Iran.

Bất chấp lệnh ngừng bắn được gia hạn, Mỹ vẫn duy trì việc phong tỏa eo biển Hormuz, nằm trên khu vực mà Iran cũng đang tuyên bố kiểm soát. Eo biển Hormuz là một trong những tuyến hàng hải huyết mạch đối với hoạt động vận chuyển dầu toàn cầu.