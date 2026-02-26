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Tàu hoả va chạm ô tô ở Hà Nội

Dù rào chắn đã hạ, có chuông báo tàu sắp đến nhưng ô tô tải vẫn cố đi qua dẫn đến vụ tai nạn tối 25/2.
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