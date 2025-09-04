Video
Tàu điện trật bánh ở Lisbon, ít nhất 15 người chết

Ít nhất 15 người thiệt mạng và khoảng 18 người bị thương khi toa xe điện leo dốc Gloria ở Lisbon (Bồ Đào Nha) bị trật bánh và lao xuống dốc.
