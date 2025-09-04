Bồ Đào Nha tuyên bố quốc tang sau thảm kịch tàu điện

Tàu điện vỡ nát sau sự cố trật bánh ở Lisbon (Ảnh: AFP).

Theo Guardian, chính phủ Bồ Đào Nha đã tuyên bố quốc tang một ngày vào 4/9 sau vụ toa tàu điện trật bánh ở Lisbon khiến 15 người thiệt mạng.

Văn phòng Thủ tướng Luis Montenegro ra thông cáo gọi đây là thảm kịch “mang đến nỗi đau cho các gia đình và sự bàng hoàng cho cả đất nước”.

Trong khi đó, chính quyền Lisbon thông báo sẽ để tang 3 ngày. “Đây là một ngày bi thảm đối với thành phố. Lisbon đang để tang, đây là một sự cố vô cùng thảm khốc”, Thị trưởng thủ đô Carlos Moedas nói với báo chí.

Người phát ngôn cơ quan cứu hộ cho biết trong số các nạn nhân có cả công dân nước ngoài, nhưng không tiết lộ danh tính hay quốc tịch. Ngoài ra, ít nhất 18 người khác bị thương, trong đó có một trẻ em, với 5 người bị thương nặng.

Các công tố viên đã mở cuộc điều tra nguyên nhân vụ việc.

Tàu điện trật bánh ở Lisbon, ít nhất 15 người chết (Video: AP)

Hình ảnh ghi lại cho thấy toa xe điện màu vàng, trắng, thường được gọi là Elevador da Glória, nằm nghiêng trên con phố hẹp ở trung tâm Lisbon. Phần thân và nóc toa bị bẹp dúm, có dấu hiệu đâm mạnh vào một tòa nhà tại khúc cua. Các bộ phận bằng kim loại bị nghiền nát.

“Toa tàu điện đâm vào tòa nhà với lực cực mạnh và vỡ nát như một chiếc hộp carton”, một nhân chứng kể lại. Một nhân chứng khác nói toa xe đã đổ xuống trúng một người đi bộ.

Lực lượng cứu hộ cho biết toàn bộ nạn nhân được đưa ra khỏi đống đổ nát chỉ trong vòng hơn 2 giờ.

Tuyến xe điện Gloria khai trương năm 1885, được xếp hạng di tích quốc gia, nối quảng trường Restauradores với khu Bairro Alto nổi tiếng về đời sống về đêm. Đây là một trong 3 tuyến cáp kéo do công ty vận tải công cộng Carris quản lý, phục vụ cả khách du lịch lẫn người dân địa phương.

Tuyến Gloria vận chuyển khoảng 3 triệu lượt khách mỗi năm, với 2 toa xe chạy ngược chiều nhau bằng hệ thống cáp kéo. Toa phía dưới dường như không bị hư hại, song video do người dân quay được cho thấy nó rung lắc dữ dội khi toa còn lại trật bánh, nhiều hành khách hoảng loạn nhảy qua cửa sổ thoát ra.

Carris khẳng định đã thực hiện đầy đủ các quy trình bảo dưỡng, bao gồm kiểm tra hàng tháng, hàng tuần và hàng ngày.

Chính quyền thành phố Lisbon đã đình chỉ hoạt động các tuyến xe điện khác và yêu cầu kiểm tra khẩn cấp.

Trong thập kỷ qua, Bồ Đào Nha, đặc biệt là Lisbon, đã chứng kiến sự bùng nổ du lịch, với khách nước ngoài đổ dồn về khu trung tâm trong mùa hè.