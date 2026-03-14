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Tàu chở dầu Mỹ bốc cháy gần eo biển Hormuz

Truyền thông Iran đưa tin một tàu chở dầu của Mỹ đã bốc cháy gần eo biển Hormuz trong bối cảnh xung đột leo thang.
Đọc thêm : Báo Iran: Tàu chở dầu Mỹ bị tấn công, bốc cháy gần eo biển Hormuz