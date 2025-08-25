Video
Tạt đầu xe khác để vượt, chiếc SUV lao thẳng xuống ruộng

Vượt ở khúc cua và đánh lái quá sớm là nguyên nhân chính dẫn tới va chạm khiến chiếc SUV loạng choạng lao xuống ruộng giữa đêm tối.
