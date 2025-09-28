Video
Tập thể học sinh Trường THCS Thị trấn Chũ đồng diễn trong lễ khai giảng

Tập thể học sinh Trường THCS Thị trấn Chũ (Bác Ninh) đồng diễn trong lễ khai giảng năm học 2025-2026 (Video: Viết Giáp).
