Clip ngợp trời sắc cờ đỏ sao vàng của học sinh Bắc Ninh gây sốt mạng xã hội

Ngợp tràn sắc đỏ thiêng liêng

Trong không khí hân hoan của ngày khai giảng, hàng trăm học sinh Trường THCS Thị trấn Chũ (phường Chũ, tỉnh Bắc Ninh) đồng diễn bài “Như có Bác trong ngày vui đại thắng” dưới bầu trời rực rỡ sắc cờ Tổ quốc.

Những lá cờ đỏ sao vàng tung bay trong gió, hòa cùng tiếng hát trong trẻo, tạo nên khung cảnh xúc động và thiêng liêng, gợi lên niềm tự hào dân tộc mạnh mẽ.

Thầy giáo Nguyễn Viết Giáp, giáo viên nhà trường, đã ghi lại và dàn dựng video clip công phu. Nhờ góc máy tinh tế, khoảnh khắc ngày khai giảng trở nên rực rỡ và giàu cảm xúc hơn bao giờ hết.

Chỉ trong thời gian ngắn, đoạn clip đã cán mốc hơn 160.000 lượt xem, hàng nghìn lượt yêu thích và bình luận khen ngợi.

Hình ảnh biểu diễn của tập thể học sinh Trường THCS Thị trấn Chũ (Ảnh: Chụp màn hình).

Thầy Viết Giáp cho biết ý tưởng và bài hát được cô Hoài Nam, Hiệu trưởng nhà trường, lên kế hoạch từ cuối năm học trước. Tập thể giáo viên và học sinh đã cùng nhau chuẩn bị chu đáo để có màn đồng diễn ấn tượng, giàu ý nghĩa.

“May mắn là khoảnh khắc ấy được nhiều người biết đến hơn, tôi rất vui và mong nét đẹp này sẽ được duy trì, phát huy trong những lễ khai giảng sau”, thầy Giáp nói.

Không bóng bay, không pháo hoa rực rỡ, lễ khai giảng của Trường THCS Thị trấn Chũ vẫn để lại dư âm lớn nhờ sự giản dị, tinh thần đoàn kết và niềm tự hào dân tộc.

Đây không chỉ là lời chào mừng năm học mới, mà còn là minh chứng cho giá trị giáo dục về lòng yêu nước, ý thức cộng đồng mà nhà trường đang vun đắp cho thế hệ học sinh.

Tập thể học sinh Trường THCS Thị trấn Chũ đồng diễn trong lễ khai giảng

Thảo Quân