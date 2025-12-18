Video
Tấn Sang chia sẻ quyết tâm nén đau để thi đấu nốt trận tranh HCV

Tân Sang đã trở lại trận đấu và nỗ lực với tất cả những gì có thể để đánh bại võ sĩ của Thái Lan và bảo vệ được tấm huy chương vàng.
