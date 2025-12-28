Video
video cùng chuyên mục

Tài xế xử lý đầy khó hiểu, lao lên con lươn giữa đường

Dường như tài xế chiếc xe gắn camera hành trình đã có tình huống mất tập trung hoặc không quan sát rõ do trời tối nên đã lao thẳng xe vào con lươn giữa đường.
Đọc thêm : Nổi bật tuần qua: Bộ đếm giây nghi bị lỗi khiến tài xế suýt vượt đèn đỏ