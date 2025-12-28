Nổi bật tuần qua: Bộ đếm giây nghi bị lỗi khiến tài xế suýt vượt đèn đỏ

Đèn đếm giây nghi bị lỗi khiến tài xế suýt vượt đèn đỏ

Đèn đếm giây sau khi đếm ngược về “0” đã bất ngờ nhảy về số “99” và giữ nguyên đèn đỏ. Sau đó, đèn tiếp tục đếm ngược về “81” thì đèn tín hiệu bất ngờ chuyển sang xanh.

Kiểu đếm giây này đã khiến 2 chiếc ô tô suýt vượt đèn đỏ.

Tình huống xảy ra trên địa bàn tỉnh Ninh Bình.

Đèn đếm giây nghi bị lỗi khiến tài xế suýt vượt đèn đỏ (Video: Giao thông văn minh).

Tài xế xe rác cố tình vượt đường sắt, tông gãy rào chắn

Dù rào chắn đã hạ, tài xế xe rác vẫn cố tình vượt đường sắt, khiến thanh rào chắn bị lệch vào phía bên trong đường tàu. Khi đoàn tàu lao đến, thanh rào chắn này đã đâm thẳng vào kính lái của đầu máy gây ra hư hại.

Tài xế xe rác cố tình vượt đường sắt, tông gãy rào chắn (Video: Cộng đồng đường sắt).

Hai tài xế kèn cựa khiến người đi xe máy bị “vạ lây”

Hai tài xế đã có màn kèn cựa nhau do giành đường lẫn nhau. Sau màn “đấu khẩu”, tài xế chiếc Mitsubishi Xpander dường như cố tình phanh gấp để “dằn mặt” tài xế chiếc xe gắn camera hành trình, tuy nhiên, hành động này đã gây ra tai nạn cho một người đi xe máy trên đường.

Hai tài xế kèn cựa khiến người đi xe máy bị “vạ lây” (Video: Văn hóa giao thông).

Tài xế hốt hoảng đánh lái lên lề đường khi gặp xe ngược chiều trong lúc vượt

Tài xế chiếc sedan trong lúc vượt nối đuôi đã giật mình phát hiện xe lao đến từ hướng đối diện, buộc người này phải đánh lái gấp lên lề đường để tránh.

Tài xế hốt hoảng đánh lái lên lề đường khi gặp xe ngược chiều lúc vượt (Video: Chuyện đường xa).

Tài xế suýt gặp họa vì lao thẳng xe ra đường chính

Dù di chuyển từ đường nhánh ra đường chính, tài xế chiếc sedan không hề giảm tốc độ để quan sát, lao vào một chiếc xe ben chạy cắt mặt.

Tài xế suýt gặp họa vì lao thẳng xe ra đường chính (Video: Văn hóa giao thông).

Tài xế xử lý đầy khó hiểu, lao lên con lươn giữa đường

Dường như tài xế chiếc xe gắn camera hành trình đã có tình huống mất tập trung hoặc không quan sát rõ do trời tối nên đã lao thẳng xe vào con lươn giữa đường.

Tài xế xử lý đầy khó hiểu, lao lên con lươn giữa đường (Video: OFFB).

Tài xế xe bán tải lao sang làn ngược chiều để tránh xe máy sang đường ẩu

Người đàn ông đi xe máy sang đường mà không quan sát phía sau, buộc tài xế chiếc xe bán tải chạy cùng chiều phải đánh lái gấp sang làn đường ngược chiều để tránh.

Điều đáng nói, người đi xe máy sau khi sang đường ẩu lại tiếp tục thản nhiên đi vào làn đường ngược chiều.

Tài xế xe bán tải lao sang làn ngược chiều để tránh xe máy sang đường ẩu (Video: Camera giao thông).

Người đi xe máy liều mạng chen vào giữa 2 xe tải để vượt

Mặc dù đường đèo cong khuất tầm nhìn, người đi xe máy vẫn liều lĩnh lấn làn để vượt. Khi gặp xe đi ngược chiều, người này đã liều mạng lách vào giữa khoảng trống giữa 2 xe tải hết sức nguy hiểm.

Người đi xe máy liều mạng chen vào giữa 2 xe tải để vượt (Video: Giao thông văn minh).

Người đàn ông bị ô tô tông văng vì lao ra đường mà không quan sát

Người đàn ông đầu trần đi xe máy từ nhà ra đường mà không dừng lại để quan sát đã bị chiếc ô tô lao đến tông văng. Nhiều người cho rằng lỗi trong tình huống này cũng một phần thuộc về tài xế vì đã điều khiển ô tô với tốc độ cao, gặp tình huống bất ngờ đã không kịp thời xử lý.

Người đàn ông bị ô tô tông văng vì lao ra đường mà không quan sát (Video: OFFB).

Người đàn ông ngồi gác chân sang một bên khi chạy xe máy

Dù đang di chuyển giữa đoạn đường đông phương tiện, người đàn ông vẫn thản nhiên vừa múa, vừa ngồi gác chân và nghiêng người sang một bên để điều khiển xe máy hết sức nguy hiểm.