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Tài xế xử lý đầy khó hiểu, gây va chạm với xe phía sau

Dù đoạn đường vắng và thông thoáng, tài xế chiếc Subaru Forester vẫn lùi xe đầy khó hiểu, gây ra va chạm với ô tô đang dừng ngay phía sau.
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