Nổi bật tuần qua: Thói quen nguy hiểm của nhiều người Việt khi đi xe máy

Thói quen nguy hiểm của nhiều người đi xe máy tại Việt Nam

Nhiều người đi xe máy tại Việt Nam thường có thói quen luồn lách vào khoảng trống giữa những chiếc xe tải, xe container để di chuyển, không nhận thức được rằng đã đẩy bản thân lọt vào "điểm mù" của tài xế ô tô, có thể dẫn đến những tai nạn nguy hiểm chết người.

Thói quen vô cùng nguy hiểm của nhiều người đi xe máy tại Việt Nam (Video: HLX).

Ô tô chen lấn vượt ẩu, tài xế còn thể hiện thái độ với xe đi đúng

Chiếc Mercedes-Benz cố gắng chen lên để vượt ẩu ở đoạn cầu hẹp. Khi xe đi cùng chiều không nhường đường, tài xế đã cố tình điều khiển chiếc Mercedes-Benz vượt lên để chặn đầu. Người này sau đó còn ra khỏi xe, thể hiện thái độ thách thức với người đi đúng.

Ô tô chen lấn vượt ẩu, tài xế còn thể hiện thái độ với xe đi đúng (Video: OFFB).

Người lái xe ôm công nghệ thoát chết may mắn dưới bánh xe tải

Xe máy bật xi-nhan rẽ trái, nhưng lại đi vào làn bên phải, vô tình lọt vào điểm mù của tài xế xe bơm bê tông. Hậu quả là người điều khiển xe máy đã bị chiếc xe tải cỡ lớn tông trúng nhưng thoát chết một cách đầy may mắn.

Tài xế xe ôm công nghệ thoát chết may mắn dưới bánh xe tải (Video: Camera giao thông).

Người đi xe máy lao vào gầm xe tải

Người đàn ông đầu trần, điều khiển xe máy chạy ngược chiều, đã bất ngờ lao ra đường và chui vào gầm một chiếc xe tải.

Chiếc xe máy bị bánh xe tải cán qua, nhưng người đàn ông may mắn thoát chết sau khi ngã ra đường. Với pha xử lý khó hiểu như vậy, nhiều ý kiến cho rằng có thể người đàn ông đã điều khiển xe máy sau khi sử dụng rượu bia.

Người đi xe máy lao vào gầm xe tải (Video: Mạng xã hội giao thông).

Tài xế xử lý đầy khó hiểu, gây va chạm với xe phía sau

Dù đoạn đường vắng và thông thoáng, chiếc Subaru Forester vẫn lùi lại đầy khó hiểu, gây ra va chạm với ô tô đang dừng ngay phía sau. Nhiều khả năng tài xế của chiếc Subaru mất tập trung nên đã gây ra tình huống va chạm.

Tài xế xử lý đầy khó hiểu, gây va chạm với xe phía sau (Video: Giao thông văn minh).

Xe khách vượt ẩu trên đường đèo suýt gây tai nạn đối đầu

Dù đoạn đường đèo cong che khuất tầm nhìn và vạch kẻ liền, tài xế chiếc xe khách vẫn cố tình lấn làn để vượt, suýt gây tai nạn đối đầu với xe đi ngược chiều. Sự việc xảy ra trên đèo Bảo Lộc (Lâm Đồng).

Xe khách vượt ẩu trên đường đèo suýt gây tai nạn đối đầu (Video: TikTok).

Tài xế quên hạ thùng ben gây hậu quả nghiêm trọng

Tài xế di chuyển suốt một quãng đường dài mà quên không hạ thùng ben, khiến thùng vướng vào dây điện trên cao làm đứt dây và đổ hàng loạt cột điện.

Tài xế quên hạ thùng ben gây hậu quả nghiêm trọng (Video: Otosaigon).

Ô tô mất lái, lao xuống mương nước ven đường

Dù đoạn đường thoáng và không có chướng ngại vật, không rõ lý do tại sao tài xế ô tô lại bị mất lái khiến chiếc xe lao xuống mương nước ven đường.

Ô tô mất lái, lao xuống mương nước ven đường (Video: Chuyện đường xa).

Xe bán tải gây tai nạn đối đầu vì vượt ẩu ở góc đường cong

Dù đoạn đường cong khuất tầm nhìn, tài xế chiếc xe tải và bán tải vẫn nối đuôi nhau lấn làn để vượt. Khi gặp xe đi ngược chiều, chiếc xe tải đã kịp thời lách về phần đường của mình, nhưng chiếc xe bán tải chạy ngay phía sau đã không kịp xử lý, dẫn đến một vụ tai nạn đối đầu.

Xe bán tải gây tai nạn đối đầu vì vượt ẩu ở góc đường cong (Video: OFFB).

Qua đường bất cẩn, người đi xe máy bị xe ben hất văng

Dù đoạn đường thoáng và tầm nhìn không bị che khuất, người đi xe máy vẫn có tình huống qua đường hết sức bất cẩn nên bị xe ben chạy ngược chiều hất văng.