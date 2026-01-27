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Tài xế xe tải lùi bất cẩn, suýt cán người phụ nữ đi xe máy

Dù đang ở trong cây xăng có đông người và phương tiện, tài xế chiếc xe tải vẫn điều khiển xe chạy lùi một cách đầy bất cẩn.
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