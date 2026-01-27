Tình huống đáng sợ cho thấy sự cần thiết của camera lùi trên các xe tải

Tài xế xe bơm bê tông lùi bất cẩn suýt gây hậu quả nghiêm trọng (Video: HLX).

Sự việc được cho là xảy ra tại một bãi đậu xe công trình ở Nghệ An. Hình ảnh từ camera giám sát cho thấy một người đàn ông đứng giữa sân mà không hay biết chiếc xe bơm bê tông đang đi lùi ngay phía sau lưng mình.

Trong khi đó, tài xế chiếc xe bơm bê tông điều khiển phương tiện đi lùi mà không có người dẫn đường. Hậu quả là chiếc xe đã tông ngã người đàn ông, khiến nạn nhân rơi vào tình huống nguy hiểm khi bị cuốn vào gầm xe.

May mắn, người đàn ông kịp thời phản ứng sau cú va chạm, lăn sang một bên và tránh được việc bị bánh xe bơm bê tông cán trúng.

Đoạn video nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội, khiến nhiều người xem không khỏi rùng mình. Nhiều ý kiến cho rằng nạn nhân đã thoát chết trong gang tấc.

“Cũng may xe đang đi lùi nên tốc độ chậm. Nhưng tài xế xe bơm bê tông thật liều lĩnh khi điều khiển xe đi lùi mà không có người dẫn đường phía sau. Lái kiểu này khác gì bịt mắt, làm sao quan sát được phía sau”, tài khoản Facebook H.Anh bình luận.

Một người dùng khác nhận xét: “Không hiểu sao người đàn ông lại không nghe thấy tiếng xe ngay sau lưng. Cũng may bánh sau của xe lùi sâu vào trong, nếu không hậu quả thật khó lường”.

Trên thực tế, đây không phải lần đầu xảy ra các vụ xe tải hoặc xe chuyên dụng đi lùi mà không có người hỗ trợ, dẫn đến va chạm với người hoặc phương tiện đứng phía sau. Không ít trường hợp trong số đó đã gây ra hậu quả nghiêm trọng.

Những tình huống như vậy cho thấy vai trò quan trọng của camera lùi đối với các loại xe hạng nặng như xe tải, xe ben, xe bồn hay xe container, khi tầm nhìn phía sau của tài xế gần như bị che khuất hoàn toàn.

Tài xế xe tải lùi bất cẩn, suýt cán người phụ nữ đi xe máy (Video: Mạng xã hội giao thông).

Hiện nay, pháp luật giao thông đường bộ tại Việt Nam chưa bắt buộc các xe tải phải lắp đặt camera lùi. Tuy nhiên, để bảo đảm an toàn cho bản thân và những người xung quanh, chủ các phương tiện trọng tải lớn được khuyến nghị chủ động trang bị thiết bị này nhằm hạn chế nguy cơ xảy ra tai nạn đáng tiếc.