Tài xế xe tải lao thẳng vào đàn bò đang qua đường

Dù có thể quan sát thấy đàn bò đang băng qua đường từ phía xa, tài xế chiếc xe tải lại không hề cho thấy dấu hiệu giảm tốc độ, lao thẳng vào đàn bò này.
