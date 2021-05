Tài xế xe tải khởi kiện Công an Tp Vinh ra tòa

Sáng ngày 29/5, sau thời gian nghị án, TAND Tp Vinh đã ra tuyên án đối với vụ kiện hành chính giữa nguyên đơn là tài xế xe tải Phan Đình Anh và Công an Tp Vinh. HĐXX nhận định ý nghĩa biển báo 106b đặt tại đường Lê Lợi quy định cụ thể cấm các loại xe tải có tổng trọng lượng xe chồng hàng cho phép tham gia giao thông theo thiết kế từ 4 tấn trở lên hoạt động từ 6h đến 22h hàng ngày. Các nội dung này được quy định tại Quyết định số 10 của UBND tỉnh Nghệ An và đã được thông báo rộng rãi trên Cổng thông tin điện tử Nghệ An. Công an Tp Vinh có nghĩa vụ phải thi hành quyết định này. Các lái xe tải khi điều khiển xe trên các tuyến đường Tp Vinh có nghĩa vụ phải biết và chấp hành quy định kể trên. Việc xác định đường nào là đường cấm trong thành phố Vinh là thẩm quyền của UBND tỉnh Nghệ An. CSGT làm việc tại đường này (đường Lê Lợi) có nghĩa vụ phát hiện và xử phạt hành vi vi phạm theo đúng quy định. Đối chiếu với vụ việc này, HĐXX nhận định việc CA Tp Vinh ra quyết định xử phạt đối với tài xế Phan Đình Anh là có căn cứ. Nhận định không đủ căn cứ để chấp nhận nội dung khởi kiện của tài xế Phan Đình Anh, HĐXX TAND Tp Vinh (Nghệ An) đã bác đơn khởi kiện yêu cầu hủy quyết định xử phạt hành chính của tài xế này