Video
video cùng chuyên mục

Tài xế xe tải chuyển hướng bất cẩn, suýt cán người đi đường

Chiếc xe máy đã bị xe tải cán trúng, nhưng may mắn thanh niên đã kịp thời nhảy ra ngoài.
Đọc thêm : Nổi bật tuần qua: Khoảnh khắc người đàn ông suýt mất mạng dưới bánh xe ben